ООН выделила дополнительные $30 млн для помощи провинции Идлиб

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. ООН разработала новый гуманитарный план помощи провинции Идлиб, на реализацию которого будет выделено $30 млн. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на созванном по инициативе США, Великобритании и Франции внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

"Я выделяю дополнительные $30 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации [СЕРФ] в качестве ресурсов для реализации нового плана гуманитарного реагирования в Идлибе", - сказал он.

По данным Лоукока, "586 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома за последние два месяца". В итоге, как констатировал заместитель генсекретаря всемирной организации, в Идлибе не хватает убежищ и товаров первой необходимости для беженцев и внутренне перемещенных лиц. "Люди и транспортные средства скапливаются в очередях на дорогах, пытаясь убежать в любом направлении", - указал он.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.