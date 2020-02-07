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Кризис в Сирии

Постпред Турции заявил в СБ ООН о праве его страны на самооборону на северо-западе Сирии

Анкара никогда не будет терпеть враждебные действия, подчеркнул Феридун Синирлиоглу

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Турция работает с ООН над мирным урегулированием конфликта с Сирией, однако оставляет за собой право на самооборону. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу, выступая на созванном по инициативе США, Великобритании и Франции внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

"Турция верит в мирное урегулирование и работает с ООН для достижения этого, - отметил он, - Однако Турция никогда не будет терпеть враждебные действия. На любое военное действие в отношении Турции будет дан серьезный ответ."

"Я заявляю о нашем праве на самооборону, это предупреждение, - добавил постпред страны. - Мы не будем выводить свои военные силы и не будем отказываться от наблюдательных постов".

Синирлиоглу допустил личный выпад в адрес постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, заявив, что тот представляет нелегитимные власти и не должен находиться в зале Совбеза. "Сирийский режим преднамеренно напал на турецкие силы, - сказал дипломат. - Он хочет ввязать мою страну в грязную войну посредством этого нападения".

Ответ Сирии

Джаафари в свою очередь обвинил турецких военных в поддержке "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) , которая признана террористической резолюцией Совбеза ООН. "Несколько часов назад недалеко от Алеппо прошла встреча между турецкими военными и "Джабхат ан-Нусра", они участвовали в совместном нападении в окрестностях Алеппо, я хочу узнать вашу оценку этой информации", - обратился он к членам СБ ООН.

За прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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