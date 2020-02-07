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Белый дом сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Йемене Касема ар-Райми

При этом не сообщается, когда была проведена операция
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© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. США в ходе операции в Йемене ликвидировали главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) Касема ар-Райми. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

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"По приказу президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касем ар-Райми, являвшийся также заместителем главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, работая в Афганистане на Усаму бен Ладена", - обратили внимание в пресс-службе. По ее данным, "Аль-Каида на Аравийском полуострове" осуществляла насилие против мирных граждан в Йемене, планировала и поощряла многочисленные атаки против США и их военнослужащих".

В сообщении пресс-службы отмечается, ликвидация ар-Райми приведет к ослаблению АКАП и "Аль-Каиды" в целом.

Белый дом при этом не сообщает, когда была проведена операция. По данным газеты The New York Times, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о местонахождении террориста от информатора в Йемене. Позже американская разведка искала его с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.

Как отмечает издание, в Йемене ар-Райми был признан виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось осуществить побег.

Теги
СШАЙеменТрамп, Дональд
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