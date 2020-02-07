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Процедура импичмента Трампа

В США 43% респондентов поддержали оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента

Ранее Сенат оправдал американского лидера по обеим статьям обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Менее половины респондентов одобряют решение Сената Конгресса оправдать американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, примерно такая же доля опрошенных считает это ошибкой. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

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Не менее 43% участников исследования считают указанное решение сенаторов верным. Противоположного мнения придерживаются 41%. Остальные не дали однозначного ответа.

По меньшей мере 39% участников опроса согласились со следующим утверждением: "Президент Трамп, вероятно, не совершал того, в чем его обвиняют, а Сенат принял верное решение, оправдав его". Не менее 48% посчитали верной такую оценку: "Президент Трамп, вероятно, виновен в том, в чем его обвинили, а Сенат его покрывает". Порядка 13% не дали ответа.

Исследование проведено среди примерно тысячи респондентов по всей стране 5 февраля. Вопросы им задавали по сети. По меньшей мере 43% респондентов заявили, что являются сторонниками Демократической партии, 38% поддерживают республиканцев. Не менее 11% сказали, что не являются сторонниками этих двух партий. Порядка 8% не пояснили, каковы их политические предпочтения.

Теги
СШАТрамп, ДональдПроцедура импичмента Трампа
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