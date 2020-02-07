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МИД Мексики: визит Лаврова показывает интерес к развитию связей между Москвой и Мехико

Министры иностранных дел России и Мексики Сергей Лавров и Марсело Эбрард проанализировали глобальные и региональные вопросы

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в четверг обсудил вопросы глобальной и региональной повестки со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в столице латиноамериканской страны. Об этом говорится в обнародованном заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

По мнению официального Мехико, первый с 2010 года визит главы МИД РФ "показывает интерес правительств обеих стран к поддержанию активного и открытого политического диалога по двусторонним и международным темам, а также к развитию двусторонних экономических отношений и сотрудничества в различных областях". "Министры Эбрард и Лавров проанализировали глобальные и региональные вопросы, - указывается в документе. - Они сошлись во мнении о важности достижения понимания между двумя странами с учетом их влияния на международной арене и роли, которую они играют в системе ООН и других форумах, например, в G20 и АТЭС".

Высокие стороны также отметили необходимость поддержания тесных контактов в связи с возможным избранием Мексики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на очередной двухлетний период. Кроме того, они подчеркнули существующий хороший уровень общения по широкому кругу вопросов, от "ядерного разоружения до сотрудничества в целях развития, реформы ООН и международной политики в отношении наркотиков".

Лавров посетил Мексику в рамках турне по странам Латинской Америки, в ходе которого ранее нанес краткий визит на Кубу. В пятницу глава МИД РФ проведет в столице Венесуэлы Каракасе переговоры с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес и своим коллегой Хорхе Арреасой, а также будет принят президентом страны Николасом Мадуро.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссия
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