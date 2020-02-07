Абэ выступил за решение проблемы мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония и Россия должны шаг за шагом выработать решение проблемы мирного договора, которое было бы приемлемо для народов обеих стран. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так здесь называют российские южные Курильские острова), передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Для того, чтобы найти такое решение, которое бы устраивало обе стороны, мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс", - заявил Абэ. Глава японского правительства также отметил, что для этого также необходимо добиться понимания между народами обеих стран и выстроить отношения взаимного доверия и дружбы. Абэ также подчеркнул важность дальнейшего развития совместно японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильских островов.

В "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" также принял участие министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который пообещал со своей стороны также приложить усилия для продвижения переговорного процесса по проблеме решения территориального спора и заключения мирного договора между Японией и РФ.

По решению правительства Японии "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.