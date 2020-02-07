Сандерс: США следует помочь другим странам перейти на альтернативные источники энергии

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс полагает, что США следует оказать другим государствам, в том числе России, содействие в развитии технологий, которые нужны для перехода на альтернативные источники энергии. Об этом политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил в четверг во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию вел телеканал CNN.

"Изменение климата - это не проблема Америки, это проблема всего мира", - констатировал законодатель. Он подчеркнул, что США необходимо активнее использовать возобновляемые источники энергии. По его мнению, это позволит создать в стране миллионы новых рабочих мест.

Как полагает сенатор, США следует "вести за собой весь мир" в этой сфере. Сандерс призвал "работать с Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и Бразилией, с самыми разными странами, помогать им с теми технологиями, в которых они нуждаются для трансформации в сфере энергетики, необходимой для спасения мира".

Демократы регулярно подвергают критике администрацию действующего президента США Дональда Трампа за выход страны из Парижского соглашения по климату. Американский лидер в июне 2017 года объявил о том, что принял такое решение. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего во французской столице, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.