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Южная Корея проведет в России концерт K-pop по случаю годовщины дипотношений

Также южнокорейское правительство проведет в России торговую ярмарку

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея организует в России в 2020 году крупный концерт с участием K-pop (кей-поп, корейская поп-музыка) групп по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский вице-премьер, министр финансов Хон Нам Ги.

По его словам, помимо концерта, правительство проведет в России торговую ярмарку, а также ряд других мероприятий.

Нынешний и 2021 годы объявлены "годами взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея". Как заявил ранее южнокорейский министр культуры Пак Ян У, Россия является ключевой страной в реализуемой Сеулом "новой северной политике", направленной на расширение экономического сотрудничества. Он выразил надежду, что проведение годов обменов позволит корейцам и россиянам еще лучше узнать культурное наследие друг друга и укрепить дружественные отношения.

Обе стороны готовят обширную программу торжественных, культурных и праздничных мероприятий.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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