Reuters: Трамп заявил Си Цзиньпину, что уверен в силах Китая в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 7 февраля. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу утром выразил уверенность, что сила и упорство Китая помогут в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как передало агентство Reuters, сообщил представитель Белого дома Джадд Дири.

Стороны в ходе беседы по телефону согласились с необходимостью продолжения всеобъемлющего взаимодействия и сотрудничества, отметил Дири.

Кроме того, лидеры США и КНР подтвердили приверженность выполнению соглашения по первой фазе торговой сделки между странами.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.