Министр обороны Эстонии выступил против возможного визита Кальюлайд в Москву 9 мая

ТАЛЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следует посещать Москву 9 мая, если она получит такое приглашение.

"Не советую [принимать приглашение], особенно учитывая нынешнюю ситуацию", - такое мнение высказал он в пятницу газете Sakala.

МИД России, отметил Луйк, недавно выступил с заявлениями, "которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии". "В таком контексте, - считает глава Минобороны, - пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику".

18 апреля 2019 года Кальюлайд побывала в Москве, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее ее принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов между официальными лицами РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в 2020 году.