ВС Ирана обнародуют новые подробности атаки на базу с военными США в Ираке

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы в скором времени огласят новые подробности проведенной 8 января ракетной атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад, где находились американские военнослужащие. Об этом заявил в пятницу командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Амир Али Хаджизаде.

"Многое остается недосказанным. Мы хотим провести заседание, на котором расскажем народу [нашей страны] больше об этой атаке", - цитирует его агентство ISNA.

Хаджизаде добавил, что "американцы в ходе атаки на Айн-эль-Асад получили от иранцев небольшую пощечину в сфере радиоэлектронного противостояния". Детали он не привел.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.