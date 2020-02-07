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Спикер Рады после скандала с "прослушкой" премьера запретил приходить к нему с телефонами

При этом Дмитрий Разумков отметил, что сам не боится "прослушки" и доверяет своей охране

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Скандал с так называемой прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука вынудил усилить меры безопасности при посещении личного кабинета спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом председатель Рады сообщил в комментарии украинскому бюро "Радио свобода".

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе [в кабинет спикера]. Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков. При этом он отметил, что сам не боится "прослушки" и доверяет своей охране.

Запись разговора Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и главой Нацбанка Украины Яковом Смолием появилась в интернете 15 января. Они обсуждали объяснение укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского. В беседе Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов. После скандала, который вызвала публикация этой записи, Служба безопасности Украины открыла уголовное дело.

СБУ 5 февраля провела обыск в помещениях телеканала "1+1", который входит в медиахолдинг "1+1 Медиа" и принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что это связано с делом о так называемой прослушке Гончарука. Со своей стороны СБУ сообщила, что обыски организованы в рамках дела "о получении аудиозаписей незаконным способом".

Обеспокоенность в связи с прошедшими обысками уже выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он также призвал власти провести прозрачное расследование. Осудила обыски и международная организация "Репортеры без границ" (RSF).

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