Трамп пошутил над спикером Палаты представителей, разорвавшей текст его речи в Конгрессе

ТАСС, 7 февраля. Президент США Дональд Трамп опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter видеоролик, в котором поглумился над спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, демонстративно порвавшей текст его выступления перед обеими палатами законодательного органа.
Видео, получившее название "Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси", представляет собой смонтированные фрагменты из послания Трампа "О положении страны", с которым он выступил в Конгрессе США во вторник. Каждый раз после обращения американского президента к присутствовавшим в зале военным или героям страны в ролике появляются кадры с Пелоси, рвущей текст его речи перед законодателями и тем самым якобы обесценивающей подвиги граждан.
Копию своего послания Трамп во вторник передал Пелоси за несколько минут до начала выступления с речью "О положении страны". В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только президент закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.
Палата представителей отклонила в четверг резолюцию, которая осуждает Пелоси (демократ от штата Калифорния) за то, что та порвала текст выступления Трампа перед обеими палатами законодательного органа. Голоса распределились по партийной линии: 224 демократа проголосовали против, 193 республиканца поддержали данную инициативу.
Выступление Трампа перед законодателями состоялось на фоне инициированного демократами во главе с Пелоси импичмента. Сенат Конгресса США в среду оправдал главу Белого дома по обеим статьям обвинения. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса.
Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.