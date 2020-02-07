Трамп пошутил над спикером Палаты представителей, разорвавшей текст его речи в Конгрессе

ТАСС, 7 февраля. Президент США Дональд Трамп опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter видеоролик, в котором поглумился над спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, демонстративно порвавшей текст его выступления перед обеими палатами законодательного органа.

Видео, получившее название "Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси", представляет собой смонтированные фрагменты из послания Трампа "О положении страны", с которым он выступил в Конгрессе США во вторник. Каждый раз после обращения американского президента к присутствовавшим в зале военным или героям страны в ролике появляются кадры с Пелоси, рвущей текст его речи перед законодателями и тем самым якобы обесценивающей подвиги граждан.

Копию своего послания Трамп во вторник передал Пелоси за несколько минут до начала выступления с речью "О положении страны". В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только президент закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.