Советник Трампа заявил, что Израиль откажется от аннексий до парламентских выборов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Старший советник президента США Джаред Кушнер сообщил, что израильское правительство обязалось не совершать шагов по распространению суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до проведения повторных парламентских выборов в Израиле 2 марта. Его слова приводит в пятницу израильская радиостанция Kan.

Советник президента США также выразил мнение, что ответственность за эскалацию напряженности в регионе после публикации плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию лежит на палестинских властях. "Абу Мазен (партийный псевдоним президента Палестины Махмуда Аббаса - прим. ТАСС) несет ответственность за последние случаи применения насилия в Израиле", - полагает Кушнер.

28 января Трамп объявил ключевые положения "сделки века" - плана палестино-израильского мирного урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

28 января Нетаньяху сообщил о намерении вынести на утверждение кабинета министров вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу Иордана уже 2 февраля. 29 января голосование по этому вопросу в правительстве Израиля было отложено по техническим причинам. В тот же день министр обороны Нафтали Беннет заявил о создании специальной команды для продвижения работы по распространению суверенитета.