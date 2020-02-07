Правительство Украины создает специальный центр для формирования исков против России

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало создание "национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на "временно оккупированных" территориях Украины", работа которого станет основой для подачи исков против России в международные суды. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

"Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом, мы хотим создать государственный институт, который будет формировать политическую позицию Украины", - заявила она в комментарии "Радио Свобода". При этом уточняется, что "центр документирования будет обобщать данные Украинского хельсинского союза по правам человека, сведения организации "Донбасс SOS" и других негосударственных организаций", а его деятельность "станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России".

Предполагается также, что новая структура будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций. Коляда сообщила, что инициатива находится на стадии "разработки механизма действия центра".

Министр также сообщила, что правительство планирует создать еще и Фонд реинтеграции Крыма. Новая структура будет предоставлять гранты организациям, которые ранее действовали на полуострове, на проведение конкурсов, фестивалей и научных исследований.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.