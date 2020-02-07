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Кризис в Сирии

Турция 8 февраля ожидает визит российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе

По информации главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, делегацию возглавят представители министерства иностранных дел РФ

АНКАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская делегация отправится в Турцию, чтобы провести переговоры по обстановке в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - сказал он.

Между тем в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что в Турцию должна приехать "военная делегация из России для обсуждения Сирии".

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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