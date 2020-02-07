СМИ: принц Эндрю отказался от присвоения ему звания адмирала из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю решил временно отказаться по совету королевского двора от запланированного присвоения ему звания адмирала ВМС в связи со скандалом вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Express.

Очередное почетное воинское звание герцогу должно было быть присвоено по случаю 60-летия (19 февраля) со дня рождения в соответствии с давней практикой, согласно которой старшие члены королевской семьи должны находиться на военной службе. Однако, по словам официального представителя Букингемского дворца, принцу было рекомендовано отказаться от запланированного повышения до тех пор, пока он не сможет полностью возобновить официальные обязанности в качестве члена королевской семьи.

После решения "отойти от государственных обязанностей в обозримом будущем герцог Йоркский попросил министерство обороны о возможной отсрочке продвижения его по службе до тех пор, пока он не вернется к официальным обязанностям", отметил представитель.

Отказ от обязанностей

Принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в ноябре 2019 года.

Он также заявил тогда, что при необходимости готов оказать заинтересованным правоохранительным органам всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна. Последний обвинялся властями США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а в августе 2019 года покончил с собой.

Скандальное интервью

Заявление 59-летнего принца последовало после интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором он рассказал о своей дружбе с Эпштейном, а также опроверг утверждения о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского миллиардера. Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности, а также упрекали в том, что он не выразил сочувствия девушкам, которых Эпштейн подвергал сексуальному насилию.

Принц познакомился с американским предпринимателем еще в 90-х годах и в интервью назвал это знакомство полезным, добавив, что не сожалеет о том, что они были друзьями. Принц Эндрю оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна еще в 2005 году, когда того обвинили в сексуальной связи с 14-летней девочкой.

Букингемский дворец неоднократно заявлял, что звучавшие в адрес принца обвинения в сексуальных связях с подростками не имеют никакого отношения к реальности.