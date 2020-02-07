СМИ: премьер Японии посетит Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По данным источника агентства в японском правительстве, в Токио хотели бы, чтобы двусторонние переговоры Абэ и президента РФ Владимира Путина состоялись в Москве 8 или 10 мая.

Ранее в пятницу, выступая на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова), премьер выразил мнение, что Токио и Москва должны шаг за шагом выработать решение проблемы мирного договора, которое было бы приемлемо для народов обеих стран. "Для того чтобы найти такое решение, которое устраивало бы обе стороны, мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс", - заявил он. Глава японского правительства отметил, что для этого необходимо добиться понимания между обоими народами и выстроить отношения взаимного доверия и дружбы. Абэ также указал на важность дальнейшего развития совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильских островов.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.