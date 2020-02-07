Посол РФ в Японии считает, что путь к мирному договору займет длительное время

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Процесс, направленный на заключение мирного договора между Россией и Японией, как и решение проблем, связанных с урегулированием пограничного аспекта двусторонних отношений, займет достаточно длительное время. Такое мнение выразил в пятницу в интервью ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Очевидно, что работы предстоит много, работы очень тщательной, кропотливой и, вероятно, достаточно длительной", - отметил он. Галузин подчеркнул, что "решение, даже гипотетическое, любое решение по урегулированию пограничного аспекта (двусторонних) отношений должно прежде всего быть таким, чтобы оно было поддержано общественностью, парламентом, народами (двух) стран. "Очевидно, что путь к взаимоприемлемому урегулированию такой проблемы лежит через создание нового качества отношений, через создание условий, в которых такое решение могло бы быть найдено", - добавил он.

Дипломат пояснил, что для этого "необходимо продолжать и активизировать ту линию, которую согласовали лидеры" двух государств. "Речь и о диалоге в сфере политики и безопасности, урегулировании международных актуальных проблем, торгово-экономическом, научно-технологическом, культурном, гуманитарном, образовательном сотрудничестве, широких межрегиональных обменах", - отметил он, подчеркнув, что движение "именно в этом направлении и будет формировать те условия, в которых станет возможным взаимоприемлемое решение этой проблемы".

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.