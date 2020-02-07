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Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назначена послом королевства в США

Она стала первой женщиной, которая заняла должность посла Британии в Соединенных Штатах

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назначена на должность нового посла королевства в США. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу британским МИД.

"Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр [Борис Джонсон] одобрил кандидатуру, предложенную министром иностранных дел [Домиником Раабом]", - указывается в документе.

Пирс станет первой женщиной, которая займет должность посла Великобритании в Соединенных Штатах. Опытного дипломата уже несколько месяцев прочили на освободившийся в июле прошлого года пост. Пирс за 40 лет работы в Форин оффисе занимала дипломатические должности в Токио, Женеве, на Балканах, а с 2015 по 2016 год была послом королевства в Афганистане.

Прежний посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок был вынужден покинуть свой пост после громкого скандала, вызванного публикацией дипломатических документов газетой Daily Mail. В выдержках из сообщений, которые он направлял своему руководству, содержалось много нелестных характеристик президента США Дональда Трампа и его команды: администрацию Трампа Дэррок называл некомпетентной и беспомощной, а самому хозяину Белого дома предрекал позорный конец карьеры.

После публикации Трамп раскритиковал дипломата, назвав его на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". После этого президент заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дел с Дэрроком, а посол подал в отставку, указав, что не может выполнять свои обязанности в сложившейся ситуации.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, БорисРааб, Доминик
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