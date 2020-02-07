Лукашенко заявил, что они с Путиным на переговорах "дошли до глубины седых времен"

"Мы [с Путиным] действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в четверг они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими". "В общем, о многом поговорили [в узком составе], ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", - подчеркнул президент Белоруссии в начале переговоров в расширенном формате.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи. "Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет Специального летного отряда "Россия" не смог приземлиться в Сочи по погодным условиям и был перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. На борту самолета Ил-96 находится часть делегации РФ, направлявшейся в Сочи на переговоры президентов РФ и Белоруссии, и журналисты кремлевского пула.

Позднее в пресс-службе международного аэропорта Сочи сообщили, что эта воздушная гавань, где возникли задержки авиарейсов из-за усиления ветра, возобновила прием и отправку самолетов. Как передает корреспондент ТАСС, самолет с делегацией уже вылетел из Минеральных Вод в Сочи.