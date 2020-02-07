Источник: правительство Черногории отложит применение закона о свободе вероисповедания

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Черногории Душко Маркович отложит применение спорного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви, заявил в пятницу в Подгорице еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи лидерам черногорской оппозиции. Об этом на условиях конфиденциальности сообщил ТАСС участник встречи.

"Как заявил всем председателям оппозиционных партий комиссар Варгейи, премьер известил его, что этот закон не будет применяться до тех пор, пока Конституционный суд Черногории не примет решение по данному вопросу. А после этого премьер будет ждать, пока правомочность закона окончательно не подтвердится Европейским судом по правам человека в Страсбурге", - сказал собеседник агентства.