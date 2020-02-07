Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область). Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию "Киев пост", выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте министерства.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры, - сказал Загороднюк. - Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке".

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.

Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на вступление в НАТО. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но вместе с тем в документе не были указаны какие-либо сроки.