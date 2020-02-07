Страны Балтии подпишут декларацию об отказе от электроэнергии БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Литва, Латвия и Эстония подпишут документ, декларирующий их общее намерение отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся в Белоруссии рядом с литовской границей атомной электростанцией (БелАЭС). Такая договоренность достигнута в пятницу на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.

"Достигнута договоренность поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях, в которой содержались бы конкретные меры, обеспечивающие, чтобы электроэнергия небезопасной БелАЭС не закупалась с момента пуска станции", - говорится в сообщении.

Премьер Литвы выразил надежду на то, что будет также выработан механизм контроля над электроэнергией из стран, не являющихся членами ЕС. "Не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией будут найдены решения по должному контролю электроэнергии, попадающей в европейские сети из третьих стран", - приводятся в сообщении его слова.

Строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации "Росатом", началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Вильнюс считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литва заявила, что не будет сама закупать электроэнергию БелАЭС, а также не пропустит ее через свои сети в другие страны и надеется на поддержку своей позиции соседями.

В Белоруссии утверждают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть введен в эксплуатацию в текущем году.