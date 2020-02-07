Посол России уверен, что дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании

"Я уверен, что продолжение следует. Тем более, что сейчас идет коронерское расследование, и, когда оно закончится, начнется формальный суд. Мы видели все это на деле (Александра) Литвиненко, и пока все идет по такой же модели, - сказал посол журналистам. - Это долгоиграющий вопрос, он будет появляться, пропадать, вновь подниматься. Ничего хорошего он не сулит, он все время бросает тень на отношения (Великобритании и России)".

Отношения Москвы и Лондона

Келин также добавил, что в настоящий момент не видит признаков потепления отношений между двумя странами.

"Я не могу пока констатировать оттепель, я здесь не так давно, чуть больше двух месяцев, и за это время температура немного менялась. Во время предвыборной кампании было немного антироссийских высказываний, хотя сейчас антироссийская волна выходит на тот же уровень, на котором была", - отметил дипломат.