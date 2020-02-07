Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщило в пятницу агентство УНН, ссылаясь на информацию управления внешних коммуникаций НАБУ.

"Во исполнение постановления следственного судьи ВАКС от 9 января 2020 года, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях... и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - отмечается в ответе на запрос УНН.

Порошенко в качестве свидетеля фигурирует в 16 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

Между тем в конце января адвокат экс-президента Игорь Головань сообщил, что Порошенко подает 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины. Он требует возмещения морального ущерба от полиции, прокуратуры и антикоррупционных органов.

По словам Голованя, иски основываются на решении Верховного суда Украины, которым предусмотрена ответственность государства за противоправное бездействие прокурора или следователя, установленное постановлением судьи. Он назвал политическим преследование Порошенко, причем, по убеждению адвоката, оно "инспирировано по указанию офиса президента".