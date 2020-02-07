Белый дом пока не решил, увольнять ли сотрудника СНБ Виндмана

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Белый дом примет решение, увольнять ли сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александера Виндмана, давшего показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам.

"Я недоволен им. Вы думаете, что я должен быть им доволен? Нет. Это решение будет принято", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило о том, что Белый дом рассматривает возможность увольнения Виндмана. При этом кадровая перестановка будет проведена в рамках сокращения штата сотрудников СНБ и формально не будет связана с ответными шагами в связи с дачей показаний против Трампа. Тем не менее американские власти намерены перейти к конкретным действиям именно после того, как Сенат Конгресса США вынес американскому лидеру оправдательный вердикт, указывало агентство.

Кроме того, как сообщили три собеседника агентства, говорившие на условиях анонимности, некоторые другие сотрудники будут переведены из СНБ на другое место службы в связи с тем, что проявили нелояльность по отношению к главе Белого дома.

Показания Виндмана

В своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме. Сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.