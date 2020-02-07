Зеленский призвал Италию инвестировать в украинскую экономику

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Рим обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте развитие двусторонней торговли и призвал инвестировать в украинскую экономику. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента Украины.

"Особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами", - отметили в офисе.

При этом Зеленский сказал во время беседы, что Италия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и является одним из основных торговых партнеров в мире. "Объемы торговли в прошлом году составили более $4 млрд. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - отметил президент.

Он также выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации на Украине, и участию итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развитии украинской энергетики. "Наше правительство работает над упрощением экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развитию портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов и сделаем все ради безопасности их инвестиций", - добавил президент.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Собеседники также согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте на Украину.