В Пентагоне объяснили, зачем США нужны ядерные заряды малой мощности на подлодках

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Размещение новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках необходимо Вашингтону, для того чтобы сдерживать любую из стран мира от конфликта с США, однако в случае необходимости американская сторона готова и к вооруженному противостоянию. С таким утверждением выступил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо.

"Ядерные боеголовки малой мощности дают президенту - верховному главнокомандующему - возможности для разных вариантов действий. Мы всегда хотим, чтобы имелись варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в конечном счете наша задача - дать президенту больше возможностей для сдерживания любой из стран от конфликта [с США]", - заявил он, отвечая на вопрос, зачем Вашингтону эти боеголовки, учитывая, что их размещение вызывает беспокойство у России.

Эспер при этом не стал отвечать на вопрос о том, хочет ли Пентагон продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва реагирует с большой тревогой на размещение США новых ядерных боеголовок малой мощности с точки зрения "доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере". Он подчеркнул при этом, что РФ не видит в этом угрозы безопасности страны, поскольку таковая надежным образом обеспечена. По словам дипломата, в связи с этим еще более актуальным становится предложение Москвы о том, чтобы вновь подтвердить приверженность формуле, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Это предложение было передано Вашингтону формально еще в 2018 году, напомнил Рябков.

Во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что ВМС США начали размещать новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. В опубликованном заявлении говорилось, что министерство определило необходимость модернизации небольшого числа боеголовок баллистических ракет на подлодках "для ответа таким потенциальным противникам, как Россия, предполагающим, что использование ядерных вооружений малой мощности создаст для них преимущество перед США и их союзниками".