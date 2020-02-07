AFP: ЕС не может выбрать нового главу Европейского оборонного агентства

ТАСС, 7 февраля. Европейский союз пока не может избрать нового директора Европейского оборонного агентства (EDA) из-за разногласий стран - членов ЕС. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

По его данным, в октябре бывшая тогда верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выдвинула на пост главы EDA четыре кандидатуры, ни одна из которых не получила поддержки более половины стран - членов Евросоюза, как того требует процедура избрания.

Как отметил один из источников AFP, до выхода Великобритании из Евросоюза 31 января Лондон блокировал назначения, поэтому теперь достижение консенсуса в выборе кандидатуры нового директора более вероятно. Тем не менее, другой источник сообщил о разногласиях по этому вопросу среди других членов ЕС, в том числе между Францией и ФРГ.

Действующий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен выбрать одного из претендентов и рекомендовать его кандидатуру к назначению. По информации источников AFP, он не спешит с принятием решения, поскольку вопрос о выборе главы EDA является "сложным с политической точки зрения".

Предыдущий глава ведомства Хорхе Домек покинул пост 1 февраля. В настоящее время обязанности директора агентства исполняет его заместитель Олли Рууту.