WSJ: власти США используют базы данных геолокации пользователей для борьбы с миграцией

ТАСС, 7 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа купила доступ к коммерческой базе данных со сведениями о перемещениях миллионов мобильных телефонов для борьбы с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

По данным газеты, геолокационные сведения собраны из различных приложений для смартфонов, пользователи которых установили разрешение на сбор соответствующей информации. Министерство внутренней безопасности США использует эти данные для поиска нелегальных иммигрантов и других лиц, которые пытаются незаконно попасть на территорию США. Источники отмечают, что этот метод уже приводил к арестам нарушителей.

Издание пишет, что публично о подобном способе борьбы с нелегальным въездом в страну не сообщалось.

Трамп 30 мая 2019 года пригрозил обложить пошлинами в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом, возникшим на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, после чего введение тарифов было отложено на неопределенный срок. Мексика обязалась разместить свою Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южным рубежам, и бороться с преступными группировками, ведущими торговлю людьми.