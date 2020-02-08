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Reuters: сотрудник СНБ Виндман уволен из Белого дома

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

"Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, - сказал Прессмен. - Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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