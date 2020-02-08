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Бывший мэр Ларнаки и еще трое госчиновников Кипра признаны виновными в коррупции

В общей сложности по делу проходили 16 физлиц и компаний

НИКОСИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд присяжных в Никосии признал виновными в коррупции бывшего мэра города Ларнака Андреаса Луруджиатиса и еще трех кипрских государственных чиновников. Об этом сообщает Юридическая служба Республики Кипр по итогам состоявшегося в пятницу судебного заседания, на котором рассматривалось дело о взятках при управлении двумя предприятиями по утилизации отходов - в Маратунде (округ Пафос) и Коши (округ Ларнака). Оператором этих предприятий была компания Helector Сyprus.

Эта компания завышала стоимость своих работ, указывая непомерно большие объемы переработки мусора, в то время как власти закрывали на этот факт глаза, но делали это отнюдь не безвозмездно: общий объем взяток составил более €1 млн. Юридическая служба назвала эту историю "самым серьезным случаем взяточничества со стороны государственных должностных лиц и правительственных чиновников, имевшим место в уголовном суде на Кипре".

Помимо Луруджиатиса, виновными в коррупции были признаны финансовый контролер муниципалитета города Пафос Димитрис Пацалидис, действующий и бывший инженеры департамента градостроительства Михалис Пантис и Йоргос Куллапис, а также сама компания Helector Сyprus. Им предъявлены обвинения во взяточничестве, коррупции, участии в заговоре и отмывании денег.

При этом жюри присяжных оправдало бывшего инженера департамента градостроительства Антониса Курузидиса, доктора Николаса Куллаписа и его компанию Midoriaco.

В общей сложности по делу проходили 16 физлиц и компаний. Ранее, наряду с четырьмя другими физлицами, виновным по данному делу признал себя бывший мэр Пафоса Саввас Вергас.

Следующее заседание по этому делу, которое рассматривается уже в течение 5 лет, пройдет 14 февраля, когда кипрское государство должно будет подать запрос на арест активов ответчиков.

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Кипр
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