Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за его визит в страну

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за его визит в Боливарианскую Республику.

"Большое спасибо", - написал в пятницу глава венесуэльской дипломатии на своей странице в Twitter.

Арреаса также отметил, что во время переговоров с Лавровым дипломаты "подробно рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство и координацию действий по защите многополярного мира и Устава ООН".

Ранее Лавров встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.