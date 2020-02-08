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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за его визит в страну

Ранее глава МИД РФ встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасой

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за его визит в Боливарианскую Республику.

"Большое спасибо", - написал в пятницу глава венесуэльской дипломатии на своей странице в Twitter.

Арреаса также отметил, что во время переговоров с Лавровым дипломаты "подробно рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство и координацию действий по защите многополярного мира и Устава ООН".

Ранее Лавров встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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