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WP: Трамп уволил посла при ЕС, дававшего показания в рамках импичмента

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности Александер Виндман

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который давал показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента в отношении нынешнего американского лидера. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post.

"Президент уволил Гордона Сондланда. Это второй свидетель [в рамках процедуры импичмента], снятый с должности в пятницу", - отмечает издание. Газета приводит высказывания самого Сондланда. "Мне сегодня было сообщено, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность служить", - сказал он.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом. Официальной информации по соответствующим кадровым решениям из Белого дома пока не поступало.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Сондланд, выступая в ноябре 2019 года в спецкомитете по разведке нижней палаты, заявил, что Трамп никогда не говорил ему лично о каких-либо условиях содействия Киеву. Вместе с тем он подчеркнул, что был категорически против отсрочки предоставления военной помощи Украине.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

В новость были внесены изменения (04:20 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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