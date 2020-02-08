Эксперт: политика США в отношении Ирана лишь дестабилизирует Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Нынешняя политика Вашингтона в отношении Ирана только дестабилизирует Ближний Восток и подрывает интересы США в этом регионе. Такое мнение выражает в эссе, опубликованном в пятницу в журнале Foreign Affairs, американский политолог иранского происхождения Вали Наср.

В 2012-2019 годах он возглавлял Школу перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне, а до этого был старшим советником спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Ричарда Холбрука. В прошлом Наср консультировал и других американских политиков.

По оценке Насра, 45-й президент США республиканец Дональд Трамп и его окружение зациклены на попытках подготовить договоренность на замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году США вышли из этого соглашения, после чего объявили о начале кампании оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленной на его экономическое удушение.

"Попытки заключения такого [нового] соглашения как суть ближневосточной политики США лишь дестабилизируют регион и подвергают риску американские интересы там", - убежден Наср.

На его взгляд, ни американские попытки сдерживания Тегерана, ни "новая ядерная сделка с Ираном" не приведут к укреплению безопасности на Ближнем Востоке. "Вместо того чтобы пытаться сдерживать Иран, Вашингтону следует вложиться в создание [нового] регионального порядка, который приведет к ослаблению напряженности и укреплению стабильности", - пишет эксперт. В связи с этим он призывает США к "региональному сотрудничеству".

Давление без ответа не останется

В свою очередь директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил корреспонденту ТАСС, что Иран не оставит без ответа беспрецедентный нажим со стороны Соединенных Штатов.

"Я считаю, что Иран будет чувствовать обязательным провоцирование [США] тем или иным образом, поскольку на него оказывается жесткое давление за счет кампании применения экономических санкций", - сказал О'Хэнлон.

Согласно его прогнозу, иранцы будут ждать итогов предстоящих в ноябре президентских выборов в США, уповая на победу демократов, и не станут делать до этого резких шагов.

"Они [иранцы] будут уповать на победу Демократической партии в ноябре и поостерегутся давать повод для масштабного применения американских военных мер. Поэтому их провокации, скорее всего, будут "новаторскими" и сеющими страх, но в пределах определенных границ и, возможно, [такие шаги властей Ирана] будут концентрироваться на Ираке", - полагает специалист.

Стремления к конфликту нет

Между тем научный сотрудник вашингтонского Арабского центра Джо Макарон выразил в беседе с корреспондентом ТАСС уверенность, что ни Вашингтон, ни Тегеран не ищут войны.

"Очевидно, что ни США, ни Иран не стремятся к прямому конфликту. Однако всегда существует риск просчетов, особенно принимая во внимание то, что обе стороны остаются настороже, а прямых регулярных контактов между ними нет, если не считать канал связи через Швейцарию", - отметил аналитик.

По его словам, "военный конфликт ограниченных масштабов" между Ираном и США способно спровоцировать "преднамеренное убийство одной из сторон граждан другой".

"США пытаются создать эффективное сдерживание, не ищут прямого столкновения, и обеим сторонам опасно думать, что ни Вашингтон, ни Тегеран не станут использовать [в случае необходимости] меры возмездия. Иранский режим считал так перед нападением [демонстрантов] на американское посольство в Багдаде [31 декабря 2019 года], а администрация Трампа - перед убийством [иранского военачальника Касема] Сулеймани", - добавил Макарон.

"Будут вынуждены сесть за стол переговоров"

Он отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли США предпринять попытку свержения правительства Ирана, если дело дойдет до полномасштабного вооруженного конфликта между сторонами.

"И, хотя некоторые американские должностные лица, возможно, питают иные надежды, в Вашингтоне эра [политики] смены режимов [за рубежом] завершилась", - утверждал Макарон.

"Не считаю, - подчеркнул он, - что администрация Трампа активно добивается свержения режима в Тегеране, поскольку у нее нет ни соответствующих средств, ни связей с иранцами внутри страны". "А возможное прямое вмешательство в иранскую политику наверняка даст обратный искомому эффект", - предупредил сотрудник Арабского центра.

В заключение он выразил уверенность в том, что начало Соединенными Штатами и Ираном полноценных переговоров об урегулировании кризиса в двусторонних отношениях - это вопрос времени.

"Вашингтон и Тегеран неизбежно будут вынуждены сесть за стол переговоров <...>, но этот момент еще не пришел. Потенциально он наступит в будущем году после президентских выборов в США", - сказал эксперт.