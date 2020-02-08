В МИД Венесуэлы прокомментировали введение санкций США против авиакомпании Conviasa

"Эта недопустимая и грубая агрессия направлена на то, чтобы нанести ущерб венесуэльской компании, которая предоставляет услуги как венесуэльскому, так и другим народам мира. Новой односторонней и экстерриториальной мерой, нарушающей международное право и договоры в сфере воздушного транспорта, администрация [президента США Дональда] Трампа делает очередной шаг в эскалации агрессии против венесуэльского народа, - говорится в документе. - Помимо [нанесения ущерба] коммерческой деятельности компании, меры направлены на то, чтобы повлиять на гуманитарную политику, проводимую боливарианским правительством Венесуэлы: возвращение венесуэльских мигрантов, которые находятся в уязвимом положении на территории всего региона, и медицинскую программу офтальмологических операций". Внешнеполитическое ведомство добавило, что санкции "ставят под угрозу авиационную безопасность всей страны".

В пятницу США ввели санкции в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент подчеркнул, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с авиакомпанией каких-либо контрактов. По утверждению Минфина США, целью мер является "ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима Николаса Мадуро".