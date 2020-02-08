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Выборы президента США - 2020

Претендент в президенты США раскритиковал идею расследования деяний администрации Трампа

Эндрю Янг предложил следовать американской традиции

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Новый президент США уподобит Соединенные Штаты стране третьего мира, если инициирует расследование в отношении сотрудников администрации нынешнего главы государства Дональда Трампа. Такое мнение высказал в пятницу бизнесмен Эндрю Янг на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Трансляцию дебатов из Колледжа святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) ведет телекомпания ABC.

Янг критически отозвался об обещании сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен в случае избрания президентом США расследовать действия администрации республиканца Трампа. "Во всем мире страны, в которых бывших президентов бросали в тюрьму, в основном относятся к развивающимся. Такую тенденцию один раз породив, крайне трудно изменить в дальнейшем", - пояснил предприниматель.

Он предложил следовать американской традиции. "Мы двигаем страну вперед, не обращаем внимание на ошибки прежних лидеров. Большинству американцев все равно, кто именно что совершил плохого, и более важны их семья и благосостояние общества", - резюмировал Янг во время дискуссии об импичменте.

Поводом для начала недавно завершившейся процедуры импичмента Трампа послужили предположения об оказании им в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир Александрович
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