Байден считает нужным сохранять НАТО для противостояния России в Восточной Европе

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. США необходимо поддерживать единство НАТО в целях противостояния России в Восточной Европе. С таким утверждением выступил бывший вице-президент США Джозеф Байден на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, проходящих в пятницу в колледже Святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), трансляцию ведет телекомпания ABC.

"НАТО распадется, если мы не победим Трампа [на выборах]. Поэтому у НАТО реальные неприятности. НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить России наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше", - утверждал Байден.

"В те времена мы не просто препятствовали приходу Советского Союза в Европу, а делали все необходимое для того, чтобы в этой части мира не воцарилась клептократия", - продолжал бывший вице-президент США. Он выступил за сохранения минимально необходимого военного присутствия США в "горячих точках" для противодействия прежде всего террористическим организациям.

Миллиардер из Калифорнии Том Стейер критически расценил решения предыдущих администраций США о начале войн в Афганистане и Ираке, назвав эти военные кампании провальными для Вашингтона. "Мы отбросили дипломатию, не имеем стратегии и лишились союзников. Наш гигантский военно-промышленный комплекс является локомотивом взгляда на мир, при котором любой ответ должен быть военным и который игнорирует острейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене", - отметил Стейер. В качестве одной из таких проблем он назвал глобальное потепление.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.