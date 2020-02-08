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СМИ: почти 60 тыс. полицейских обеспечат порядок в Нью-Дели во время выборов

Власти опасаются возможных беспорядков и столкновений после массовых протестов, которые прошли в городе в декабре и январе

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Индии привлекли около 60 тыс. полицейских для поддержания порядка в Национальном столичном округе Дели (частью которого является Нью-Дели) в связи с выборами в столичную ассамблею (законодательное собрание). Как сообщает в субботу информационное агентство ANI, кроме обычных полицейских дополнительно улицы патрулируют 190 отделений Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура).

По данным агентства, на улицах и у избирательных участков сосредоточены 40 тыс. делийских полицейских и 19 тыс. переброшенных на усиление из других регионов. Меры безопасности на этих выборах превышают те, которые были приняты в мае прошлого года на всеобщих парламентских выборах, когда улицы патрулировали 47 отделений полиции.

Власти опасаются возможных беспорядков и столкновений после массовых протестов, которые прошли в декабре и январе в Нью-Дели после принятия вызвавших недовольство поправок в закон о гражданстве.

Голосование в Дели началось в 08:00 (05:30 мск) и продлится до 18:00 (15:30 мск), свои голоса имеют право отдать более 14 млн избирателей. Как полагают обозреватели, основная борьба за 70 мест в делийском региональном парламенте развернется между правящей в столице Аам адми парти (Партии простого человека) и правящей в стране Бхаратия джаната парти (Индийской народной партией). Кроме того, в борьбу включилась и старейшая политическая партия страны Индийский национальный конгресс. Основная интрига голосования заключается в том, удастся ли главному министру Дели и лидеру Партии простого человека Арвинду Кеджривалу сохранить свой пост.

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