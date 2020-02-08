Зрители дебатов демократов поддержали уволенного сотрудника Совета нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Участники теледебатов Демократической партии по предложению бывшего вице-президента США Джозефа Байдена выразили моральную поддержку сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома подполковнику Александеру Виндману, который давал показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента и был уволен в пятницу.

"Я считаю, что мы должны сейчас подняться и выразить свою поддержку полковнику Виндману", - заявил Байден, сделав поощряющий жест. Зрители, собравшиеся на дебаты в Колледже святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), послушались и дружно поаплодировали. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания ABC.

Адвокат Виндмана Дэвид Прессмен ранее подтвердил публикации об освобождении от должности своего клиента. Вместе с ним уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом. Александер Виндман, прикомандированный к СНБ из Пентагона, по данным источника Reuters, вернется в военное ведомство.

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме. Сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения. Решение верхней палаты Конгресса обжалованию не подлежит.