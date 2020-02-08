Теледебаты демократов. Проба сил перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Укрепление НАТО для противодействия России, политика в Афганистане и в отношении Ирана, необходимость новых подходов к решению проблем - эти и другие вопросы затронули в пятницу участники общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США.

За укрепление НАТО в целях противодействия России в Восточной Европе высказался экс-вице-президент США Джозеф Байден. "НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить России наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше", - утверждал Байден. "В те времена мы не просто препятствовали приходу Советского Союза в Европу, а обеспечивали, чтобы в этой части мира не воцарилась клептократия", - продолжал бывший вице-президент США.

Как отметила телекомпания ABC , транслировавшая дебаты, они состоялись за три дня до предстоящих 11 февраля в Нью-Гэмпшире первичных выборов, на которых будут определены делегаты от этого штата на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах. "От того, как избиратели-демократы воспримут аргументы участников этих теледебатов, будет зависеть очень многое", - подчеркнула телекомпания.

Свои позиции по вопросам внутренней и внешней политики перед 1400 приглашенными в конференц-зал Колледжа Святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) излагали бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер из Калифорнии Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг.

Отвечая на реплику миллиардера из Калифорнии Тома Стейера по поводу опасности превращения Америки в мирового полицейского, Байден заявил: "Единственный способ не превращаться в мирового полицейского состоит в том, чтобы союзники вместе с нами решали проблемы, связанные с государствами-изгоями и террористами".

Необходимость положить конец войне США в Афганистане подчеркнула сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. По ее мнению, "никто не задается вопросом по поводу этой войны, никто не видит путей решения проблемы, никто не знает, как прекратить ее". Напомнив о том, что в рядах Республиканской партии звучат голоса в пользу сохранения американского контингента в Афганистане, она подчеркнула, что "такая ситуация не делает мир безопаснее". "Необходимо вывести войска прямо сейчас", - добавила она.

На последствия американской операции, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, указал в ходе теледебатов экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж. По его оценке, такая операция "приблизила нас к возможности развязывания войны" и имела серьезные последствия для американских военнослужащих, развернутых на Ближнем Востоке. При принятии таких решений, подчеркнул он, "президент должен проводить консультации с союзниками и ни в коем случае не допускать, чтобы внутриполитические соображения влияли на его решение".

Байден также скептически оценил последствия операции, в ходе которой в ночь на 3 января был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани, а Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. "Мы оказались в одиночестве в этом опасном районе мира", - заявил Байден, добавив при этом, что демократам необходима победа на президентских выборах в ноябре, чтобы Трамп "больше не занимал пост главнокомандующего вооруженными силами".

Со своей стороны сенатор Берни Сандерс, позиционирующий себя как "демократического социалиста", заявил о необходимости укрепления Госдепартамента для решения мировых проблем. "Мы должны обсуждать существующие разногласия в ООН", - добавил он.

Новые подходы для следующего президента

Оживленная дискуссия развернулась по вопросу о том, каковы должны быть подходы будущего президента к проблемам, стоящим перед страной. По мнению Пита Буттеджаджа, "политику прежних лет необходимо оставить в прошлом". "Следующему президенту США придется сталкиваться с новыми проблемами, поэтому нам необходимо пока не поздно изменить подходы к проблемам", - добавил он.

Эти высказывания задели экс-вице-президента Байдена, который заявил, что "политика прошлого была не такой уж плохой". "Не знаю, что именно было плохим в политике администрации Барака Обамы и Джозефа Байдена, - в явном раздражении добавил он. - В чем дело? От чего [Буттеджадж] хочет избавиться?". Экс-мэр города Саут-Бенд не остался в долгу и напомнил, что демократам следует задуматься о будущем. "Те проблемы, которые решались в прошлом, были важны для того времени, но наступило другое время, и нам следует действовать, исходя из этого", - сказал он.

Проблема насилия и расовая проблема

Сенатор Элизабет Уоррен сравнила проблему насилия с использованием огнестрельного оружия с эпидемией, бушующей на улицах американских городов. "У нас есть проблема с огнестрельным оружием, и мы должны задуматься о путях ее решения не с помощью одной какой-то меры или трех каких-то мер, - добавила она. - Мы должны создать такое будущее, которое отвечает интересам американцев, обеспечивает защиту их детей, а не интересам оружейных компаний".