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Салливан назвал улучшение отношений между Россией и США приоритетом своей работы

По словам американского посла, начинать работать над улучшением диалога Москвы и Вашингтона "нужно уже сегодня"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новый глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан рассчитывает остановить спад в российско-американских отношениях и содействовать незамедлительному выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в [российско-американских] отношениях и постараться их улучшить <...> Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача", - сказал Салливан в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в субботу.

По его словам, начинать работать над улучшением диалога России и США "нужно уже сегодня". "Мы не можем ждать [президентских] выборов США в ноябре этого года или каких-то других политических событий", - добавил посол.

Салливан прибыл в Москву 16 января, 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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