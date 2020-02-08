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СМИ: Иран отложил запуск спутника "Зафар"

О причинах переноса не сообщается

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Иранские власти приняли решение отложить запуск своего спутника "Зафар", который планировалось осуществить до 7 февраля. Об этом сообщает в субботу агентство IRNA.

Причины переноса запуска и его новые сроки не уточняются.

В понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что страна планирует вывести на орбиту спутник "Зафар" до 7 февраля. Предполагалось, что он будет выведен ракетой-носителем "Симорг" на высоту 530 км.

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Иран
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