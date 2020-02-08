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Кризис на Украине

Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе

Президент Украины добавил, что вдохновлен разговором с понтификом
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Франциском попросил помощи Ватикана в вопросе освобождении пленных в Донбассе и осужденных лиц на территории России. Об этом украинский лидер в субботу сообщил в Twitter.

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев - пленных в Донбассе, в Крыму и в России", - написал он.

Зеленский также добавил, что вдохновлен разговором с понтификом.

На Украине действует Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которая стала преемницей униатской церкви, образованной в Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года между православной Митрополией Киевской и всея Руси Константинопольского патриархата и Католической церковью. В настоящее время УГКЦ считается крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу прихожан и количеству храмов. На Украине приходы УГКЦ в основном расположены в западных областях, несколько епархий церкви находятся за пределами страны в местах компактного проживания украинских диаспор.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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