Британия намерена до конца года заключить торговое соглашение с Японией

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания надеется начать торговые переговоры с Японией в ближайшие недели, а само соглашение заключить до конца года. Об этом заявил в субботу в Токио министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в интервью агентству Reuters по итогам своих переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Мы стремимся к тому, чтобы сделать это (завершить переговоры по торговому соглашению - прим. ТАСС) до конца года. Мы определенно начнем их до весны", - сказал глава британского МИД.

"Япония находится в списке наших (торговых) приоритетов отчасти из-за размера своего рынка, но также из-за того, что Япония - центральная страна в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил Рааб.

Мотэги, как сообщает агентство, поддержал идею быстрого согласования торговой сделки с Великобританией и в этой связи высказался за то, чтобы Великобритания отменила ограничения на импорт японского продовольствия и ряда других товаров. Они были введены Евросоюзом после аварии на атомной электростанции "Фукусима", произошедшей в марте 2011 года. В прошлом году Брюссель ослабил ряд ограничений, однако до сих пор требует проведения дополнительных проверок в отношении ряда наименований японской продукции, например, морепродуктов.

"Безусловно, мы хотели бы очень внимательно подходить ко всему, что влияет на стандарты в области продовольствия, здоровья и безопасности. Мы понимаем обеспокоенность Японии по этому вопросу и будем опираться на научный подход", - цитирует Reuters Рааба.

Япония - второй пункт азиатского турне главы британской дипломатии, в которое он отправился вскоре после того, как Соединенное Королевство покинуло ЕС 31 января. Цель поездки, в рамках которой он уже побывал в Австралии и также намерен посетить Малайзию и Сингапур, - заложить основу для будущих новых торговых отношений между странами региона и Великобританией, получившей вместе с Brexit возможность реализовывать независимую от Евросоюза торговую политику.