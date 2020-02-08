{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СБУ сообщили, что в аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов

Название авиакомпании, чьи самолеты не получали должного техобслуживания, не указано

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение технического обслуживания пассажирских самолетов в международных аэропортах Киева и Одессы проводилось с нарушением регламента. Об этом в субботу сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах "Одесса" и "Киев", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства. При этом название авиакомпании, чьи самолеты не получали должного технического обслуживания, не указано.

В СБУ уточнили, что сотрудники авиакомпании, а также организации, которая проводила техническое обслуживание лайнеров, занимались подделкой документов по проведению ремонтных работ. В спецслужбе признали, что это могло привести к трагическим ситуациям. "Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастрофам и жертвам", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, ответственный за техническое обслуживание воздушных судов уже признан судом виновным по статье о служебном подлоге, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, добавили в пресс-службе, авиакомпания лишилась разрешения на выполнение полетов, также изъяты сертификаты летной пригодности воздушных бортов.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе
Президент Украины добавил, что вдохновлен разговором с понтификом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС