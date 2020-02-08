Зеленский утверждает, что Папа Римский назвал его "президентом мира"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают "президентом мира". Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса украинского лидера.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он [понтифик] даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент также заявил, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю. Кроме прочего, в ходе встречи обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. "Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе", - отметил президент.

Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. "Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.