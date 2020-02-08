{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский утверждает, что Папа Римский назвал его "президентом мира"

Президент Украины отметил, что у него "такой имидж в Европе"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают "президентом мира". Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса украинского лидера.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он [понтифик] даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент также заявил, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю. Кроме прочего, в ходе встречи обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. "Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе", - отметил президент.

Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. "Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Глава МИД Ирана обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности к сотрудничеству при условии уважения сирийского суверенитета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС