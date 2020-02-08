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Бывший министр финансов Армении Хачатрян обвиняется в растрате $3,7 млн

По данным Службы национальной безопасности Армении, он для нужд таможни приобрел 8,5 тыс. электронных замков, тогда как необходимость была всего в 2 тыс. замках

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате госсударственных средств на сумму 1,747 млрд драмов (около $3,7 млн). Об этом сообщается в субботу на официальном сайте Службы национальной безопасности Армении.

"Бывший министр финансов Армении, войдя в предварительный сговор со своим заместителем, приобрел для нужд таможенной системы страны 8500 электронных замков на сумму 2 млрд 282 млн драмов (около $4,805 млн), в то время как было необходимо всего 2000 замков. По данным на октябрь 2019 года, был использован всего 251 замок. В результате государству нанесен серьезный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Бывший заместитель министра финансов также привлечен по этому делу в качестве обвиняемого. Так как чиновник покинул территорию страны в 2018 году, он объявлен в международный розыск. В качестве меры пресечения избран арест.

Экс-министр финансов Армении был арестован 30 августа. Он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Хачатрян являлся одной из ключевых политических фигур во время пребывания Сержа Саргсяна на посту президента Армении (2008-2018 годах). С 2008 до 2014 год он возглавлял Комитет государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.

Теги
Армения
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