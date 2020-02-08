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Politico: Пентагон намерен запросить у Конгресса больше денег на противодействие РФ и КНР

По информации издания, соответствующий бюджетный запрос будет опубликован на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) больше средств на противодействие России и Китаю. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

По ее данным, соответствующий бюджетный запрос будет опубликован уже на следующей неделе. Газета напомнила о заявлении президента США Дональда Трампа о намерении выйти из "бесконечных войн" на Ближнем Востоке. В связи с этим в бюджете появятся средства, которые можно будет перераспределить на противодействие Москве и Пекину.

Два года назад администрация приняла Стратегию национальной обороны, в которой предпочтение отдается соперничеству с такими сверхдержавами, как Россия и Китай, а не Ближнему Востоку. Данная идея, отмечает издание, оказалась популярной среди законодателей. Однако, подчеркивает Politico, это дорого обойдется госбюджету. Кроме того, указывает газета, Белый дом планировал потратить из средств Минобороны в следующем году $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Многие законодатели также опасаются эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Как сообщила газета The Washington Post, Трамп уже в понедельник собирается запросить у Конгресса более 25 млрд долларов на развитие программы по освоению Луны. Из них $3 млрд будет направлено на разработку космических кораблей в рамках программы Artemis.

Как отмечает издание, в случае одобрения обеими палатами законодательного органа, это приведет к самому большому увеличению бюджета НАСА за последние несколько лет. В прошлом финансовым году NASA выделили $19 млрд, а в нынешнем - $22 млрд. Управление рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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